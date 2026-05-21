巨人が負けない。【もっと読む】巨人・松本剛に迫るタイムリミット19日のヤクルト戦に勝利して、2年ぶりの7連勝。5月のGW明けは首位ヤクルトから5.5ゲーム差の4位だった。わずか10日間で1.5ゲーム差に迫り、2位阪神にも1差（20日現在）に肉薄しているのだ。岡本がメジャーに流出した今季は、チーム打率.230でリーグワースト2位。それでも、阿部慎之助監督（47）は平山、佐々木、浦田といった若手野手を抜擢しながら、白星を