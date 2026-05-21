あなたは読めますか？突然ですが、「培う」という漢字読めますか？ビジネスや教育の場、あるいはスポーツのインタビューなどでよく耳にする言葉ですが、漢字で見ると一瞬迷うかもしれません。気になる正解は……「つちかう」でした！培うは、植物の根元に土を寄せて育てることを指し、そこから転じて、性質や能力を長い時間をかけて大切に養い育てるという意味で使われます。一朝一夕ではなく、積み重ねを重視する前向きな言葉です