300万円台で買えるフォレスターが登場スバルが5月21日、フォレスターの改良モデルを発表しました。昨年は発売当初から待望のストロングハイブリッド搭載モデルが出たということで好調な売れ行きをし、さらには日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞し、広く支持を集めた同モデル。受注台数は計画比146%、4万2013台（2025年4月〜2026年3月）と、その人気ぶりが数字にも表れています。【画像】日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞のフォレス