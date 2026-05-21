■第105回関東学生陸上競技対抗選手権大会（21日、カンセキスタジアムとちぎ）女子400m予選に出場した青木アリエ（21、日本体育大学）が56秒38で予選を通過、準決勝進出を決めた。前回大会この種目で優勝しており、大会連覇がかかる。大粒の雨が降り、午前10時の時点で気温19度と悪天候の中始まった予選。5組3レーンの青木は100m付近から徐々に加速し、トップに出た。ゴール直前でスピードを落とすもそのまま1着でゴール。レース後