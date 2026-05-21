【ソウル共同】韓国の聯合ニュースは20日、中国の習近平国家主席が早ければ来週にも北朝鮮を訪問し、金正恩朝鮮労働党総書記と会談する可能性があると、政府高官の話として報じた。韓国大統領府関係者は21日、動向を注視しているとし「中国が朝鮮半島問題を巡り、建設的な役割を果たすことを期待する」との考えを示した。聯合は消息筋の話として、訪朝は「5月下旬か6月初め」の可能性が高いとしている。実現した場合、習氏の訪