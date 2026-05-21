職員採用の「国籍要件」復活を巡り、三重県が実施した県民1万人アンケートで、外国籍住民が回答対象から除外されたことを問題視して、アンケート委託費用約793万円の支出差し止めなどを求めた住民監査請求について、県監査委員は21日までに請求を棄却した。15日付。アンケートには国籍要件復活の是非を問う質問も含まれていた。県民の男性が3月、住民監査請求。差別解消をうたう県条例などに違反すると訴えた。監査結果は、