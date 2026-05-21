5児の母でタレントの辻希美（38）が、21日までに自身のブログを更新。この春、高校に進学した長男・青空さん（せいあ・15）に初めて作ったという、“冷やし中華弁当”を披露した。【写真】彩り豊か！キャラモチーフもかわいい辻希美の手作り“冷やし中華弁当”この春から、高校に進学した青空さんへの弁当作りが毎朝のルーティンになっている辻。この日の投稿では、ここ数日のバラエティ豊かな弁当の写真を公開した。なかで