アメリカに展開する回転ずしチェーン「くら寿司」。その子会社の株式を、トランプ大統領が大量に取得していたことが分かりました。ほかにも、幅広い銘柄を取引していることが明らかになり“利益相反ではないか”と指摘されています。【写真で見る】「テスラ」や「アップル」もトランプ氏が売買した企業の株は？トランプ大統領「くら寿司USA」株を取得日本でおなじみの回転ずしチェーン「くら寿司」がアメリカに進出したのは17