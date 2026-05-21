竹前海斗容疑者と妻美結容疑者の自宅へ家宅捜索に向かう捜査員＝21日午前9時54分、横浜市港北区栃木県上三川町の強盗殺人事件で、指示役とされる夫婦が現場にいた少年4人に貸したとみられる白い外車は、夫婦と少年の計6人以外の名義だったことが21日、捜査関係者への取材で分かった。下野署捜査本部は、夫婦が第三者から車を借りたとみて、詳しい経緯を調べる。捜査関係者によると、少年4人は白い外車に乗り、現場に向かった。