「小学校一年生がいるおうちの方へ」と呼びかけられたポストが話題になっています。【写真】「勉強したくない」と泣く小2息子→「5分だけ宿題やれ」で、やる気がアップ！「友達と遊ぶ約束をしたと言って出かけたのに、『誰もいなかった…』と泣き顔で帰って来た時。落ち着いてください。からかわれた訳でも、勘違いでもありません。彼らはまだ時計の授業を受けていません。待ち合わせができないのに待ち合わせの約束をしているの