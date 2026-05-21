サッカーのアマチュア最高峰日本フットボールリーグ＝JFLで戦うヴィアティン三重は新しい監督に、四日市中央工業高校サッカー部前監督の樋口士郎氏が就任すると発表しました。樋口氏は、三重県川越町出身の66歳で、四日市中央工業高校を卒業後、本田技研工業サッカー部などでプレーしました。引退後は指導者として母校の四中工サッカー部を率いて第90回全国高校選手権大会で準優勝などの実績を挙げたほか、教え子から浅野拓磨・坪