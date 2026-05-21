20日未明、三重県鈴鹿市の路上で男性を包丁で複数回刺したなどとして、警察は自称会社員の25歳の男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、自称・鈴鹿市の会社員・永田涼容疑者（25）です。警察によりますと、永田容疑者は20日午前1時半ごろ、鈴鹿市野町西二丁目の路上で、付近に住む無職の男性の頭を数発殴ったり、ベルトで首を絞めるなどの暴行を加えたほか、男性の胸を包丁で複数回刺し殺害しようと