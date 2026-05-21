2026年5月21日の『徹子の部屋』に中尾ミエさんが登場。タップダンスへの取り組みや古いドレスをリメイクしたことなどを語ります。今回は中尾さんが70代のこころえを語った2022年12月20日の記事を再配信します。*****人生の目標や楽しいことに向かい、まっすぐに向かう力強さをお持ちの中尾ミエさん。これまでも挑戦を恐れない姿勢で進んできましたが、70代になったからこそ、あらためてやりたいことが出てきたそう。その中尾さんい