新型「フォレスター」何が変わった？スバルは2026年5月21日、「フォレスター」の改良モデルを発表しました。日常から非日常まであらゆるシーンで乗る人の期待に応える正統派SUVのフォレスターは、安心感を提供する先進安全装備や走る愉しさを感じさせる優れた運動性能、とことん使えるユーティリティなどを備えて人気を博しているモデルです。【画像】これが改良型「フォレスター」の新グレードです！ 画像を見る（30枚以上）