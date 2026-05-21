筆者撮影（以下同）お味噌汁や薬味など何かと出番が多い「ネギ」。スーパーなどで数本まとめて販売されているので、1回で使い切らずにキッチンで保管することも少なくないでしょう。ただ、問題は保管場所。ネギは長さがあるので、保管するにも意外と場所をとってしまいます。そこで利用したいのが、冷蔵庫の側面。ダイソーのあるアイテムを使うと、ネギを立てた状態で保管できますよ。ダイソーの「傘たて」で、ネギを立てて保管生