国内EV人気のけん引役となるか2026年5月21日、ホンダは小型EV（電気自動車）の新型車「Super-ONE（スーパーワン）」を発表しました。すでに4月16日より販売店での先行予約が始まっていましたが、5月22日より正式に発売されます。【画像】これがホンダらしい「FUN」なEV「新型スーパーワン」です！ 画像で見る（30枚以上）新型スーパーワンは、軽商用EV「N-VAN e：（エヌバンイー）」、軽乗用EV「N-ONE e：（エヌワンイー）」