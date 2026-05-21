EV社会で求められるニチコンの技術とは家庭用蓄電システムなどを手がけるニチコン（京都市）は、2026年5月27日から29日までパシフィコ横浜（横浜市西区）で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に出展します。同社のブランドコピーは「くらしに、エネパ！」。ブースでは電動化が進む自動車市場に向けた車載電子部品やエネルギー関連ソリューションを展示し、EV社会に対応した技術をアピールします。【画像