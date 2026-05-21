子どもが小学校高学年くらいになると、中学受験という言葉が耳に入ってくることがあるかもしれません。中学受験の経験がないママの中には、「私は中学受験していないけれど、子どもは合格できるのか」という不安を抱える人もいるのではないでしょうか。ママスタコミュニティに寄せられたのは「低学歴の親でも中学受験は成功するのか？」というタイトルの相談でした。『中学受験について調べていると「親の学力や情報量が重要」、「