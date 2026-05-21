子どもが約束の時間を守らないとき、どのように対応すればよいのか悩むことはありませんか？とくに小学生になると行動範囲が広がり、友だちとの時間も増えるため、門限をめぐるトラブルは起こるかもしれません。『小4の娘が門限を破るのだけれど、どうしたら一番効く？スマホを取り上げ、遊ぶのを禁止とか？娘は毎回門限の5時を過ぎても帰らず、「待って、待って」と時間を延ばす。怒鳴ってもダメ、約束してもダメ。もうどう