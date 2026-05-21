お笑いコンビ「空気階段」の鈴木もぐらにとってカルビーの「じゃがりこ」は太陽と呼ぶべき存在だという。それはあらゆる飲み物はもちろん、「移動」というシーンにさえ完璧に寄り添うから。しかし、じゃがりこを新幹線で食べていたことが、相方の水川かたまりにバレて、事態は思わぬ展開へ…。 【画像】人気ラジオ番組『空気階段の踊り場』での一枚 一つの菓子をきっかけに、人気ラジオ番組『空気階段の踊り