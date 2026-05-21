北海道を代表する味覚である夕張市特産の「夕張メロン」の収穫が２０２６年５月２１日から始まり、初出荷されました。２０２６年は、甘く香り高いメロンが仕上がったということです。まるまると実った大きなメロンー夕張市内のビニールハウスでは、生産者が出来栄えを確認しながら「夕張メロン」を収穫していました。（メロン農家原広志さん）「寒暖差が大きく栽培面で苦労することもあったが香りがよく、肉質もよく