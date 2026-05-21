北海道石狩市内の高校で、生徒から集めた金などを横領した疑いで逮捕された元事務長の男が、預金通帳と印鑑を１人で管理していたことが分かりました。市橋宣容疑者は石狩南高校の事務長を務めていた２０２４年３月、記念事業協賛会会長名義の口座から現金およそ２５万円を引き出して、着服した疑いがもたれています。その後の高校などへの取材で市橋容疑者は、４年間にわたり事務長を務めていて、預金通帳と印鑑を１人で管理してい