＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ事前情報◇20日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞昨年のこの大会でツアー初優勝を果たした27歳の清水大成。300ヤード超の飛距離を武器に“攻めのゴルフ”で成長を続けているが、今年は決意を持ってシーズンに臨んでいる。【写真】一時は渋野日向子もベースボールグリップでした新たな取り組みを行っている。今季の自身初戦となったアジアと豪州ツアーの共催大会