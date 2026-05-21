20日夕方、熊本県上益城郡嘉島町で、2人乗りの原付バイクと車が出合い頭に衝突する事故がありました。事故直前に原付バイクはパトカーから注意されましたが止まらずに事故を起こし、運転していた17歳の男子高校生が意識不明の重体、ほか2人が骨折の大けがをしました。事故があったのは、嘉島町上六嘉の町道の交差点です。警察と消防によりますと、20日午後6時前、交差点を益城町方面から西へ向かっていた原付バイクと熊本市