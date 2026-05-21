吉本新喜劇の西川忠志（58）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。筋トレ中の写真が反響を呼んでいる。西川は「本日も、なんばグランド花月・吉本新喜劇公演吉田裕座長週は3回公演。ご来場いただきましたお客様ありがとうございました」と感謝を添え、「合間はジムへほんと楽しいです！！」と伝えた。56歳から始めたというジム通いは、早1年8カ月。「ベンチプレスはやっと90kg挙げれるようになりました。とは言っ