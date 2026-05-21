中東情勢の長期化に備えた今年度の補正予算案の規模について、3兆円程度とする案が政府内で浮上していることがJNNの取材でわかりました。7月から始める電気ガス補助金には予備費から5000億円程度支出します。高市総理は18日、中東情勢の長期化に備えて今年度の補正予算案の編成を検討するよう指示したことを明らかにしています。こうしたなか、補正予算案の規模について3兆円程度とする案が政府内で浮上していることが関係者への取