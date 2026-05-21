違法な改造で覆面パトカーに見せかけた乗用車=“ニセ覆面パトカー”を飲酒運転し事故を起こしたなどとして、男2人が逮捕されました。危険運転傷害と道交法違反の疑いで逮捕されたのは、中村蓮容疑者（23）です。中村容疑者は去年12月、東京・練馬区で乗用車に赤色灯をつけた“ニセの覆面パトカー”を飲酒運転したうえ、電柱にぶつかる事故を起こし、同乗していた女性に全治3か月のけがをさせたなどの疑いがもたれています。中村容