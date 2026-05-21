「パドレス−ドジャース」（２０日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手が４月２２日のジャイアンツ戦以来、約１カ月ぶりに「１番・投手兼指名打者」で出場。四回には初めてのピンチをしのいだ。３回までパーフェクト投球で相手が２巡目に入り、２−０で迎えた四回。先頭のタティスＪｒには３−１から四球を与えて初の走者を出してしまう。続くアンドゥハーは初球で一ゴロで二塁封殺したが、３番・シーツに初安打となる左