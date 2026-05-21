お笑いタレントの山田花子が20日、自身のアメブロを更新。舞台出演日の手作り弁当を公開し、反響を呼んでいる。【映像】山田花子の手作り弁当（複数カット）19日に「10分以内で作った」という「サラダ、たまご焼き、豚肉、ちくわキュウリ」を入れたお弁当を紹介していた山田。この日は「今日も3回公演」と切り出し、この日のスケジュールや“新喜劇メンバー”との集合写真を公開。“ナース服”衣装を着用しており、「ナース