「パドレス−ドジャース」（２０日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手が４月２２日のジャイアンツ戦以来、約１カ月ぶりに「１番・投手兼指名打者」で出場。４回まで無失点投球を展開した。直前に自ら初球先頭打者を放って迎えたマウンド。先頭のタティスＪｒはフルカウントからスイーパーで投手ゴロ。アンドゥハーはフルカウントからスイーパーで空振り三振、３番・シーツは１５９キロの直球で空振り三振に仕留めた。