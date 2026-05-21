栃木県上三川町の強盗殺人事件で、警察は指示役とみられる逮捕された夫婦の自宅の捜索に入りました。【映像】家宅捜索の様子竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者は14日、16歳の少年4人らと共謀して、上三川町の住宅に押し入り富山英子さんを殺害した疑いがもたれています。警察は、きょう午前10時ごろ、横浜市港北区にある夫婦の自宅の捜索に入りました。2人は指示役と見られていて、警察は、捜索により実行役の少年4人との役