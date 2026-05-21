5月21日 公開 任天堂は、Nintendo Switch 2用アクション「ヨッシーとフカシギの図鑑」の発売に合わせ、ヨッシーをモチーフにしたオリジナルグッズを紹介するページをMy Nintendo Storeにて公開している。 公開中のページでは、Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAとマイニンテンドーストアにて販売中の「スーパーマリオ」シリーズのグッズが紹介。ま