サイボウズは5月21日、BizteXからBizteX ConnectのOEM提供を受けたサイボウズのクラウドサービスのオプション「連携コネクタ」を5月20日に正式リリースしたことを発表した。2025年8月からプレリリース版(ベータ版）として提供してきた同機能だが、正式なオプションとしてサイボウズのクラウドサービスとMicrosoft 365の主要なサービスをノーコードで連携できるようになる。例えば、予定の自動生成やExcelデータの取り込みなど、kin