起業家の飯田祐基氏が2026年5月18日にXを更新し、マーダーミステリー事業からの撤退を報告した。さらに、その約3時間後には、交際していた女性との結婚も発表した。「ゼロどころかマイナスからのスタート」飯田氏は2024年1月にマーダーミステリーを扱う会社「株式会社これからミステリー」を立ち上げた。アンバサダーには人気YouTuberのヒカルさんも就任していた。5月18日、飯田氏はXで、「株式会社これからミステリーは、店舗運営