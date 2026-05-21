ビジネスの現場や接客業において、予期せぬトラブルはつきものです。 特に、周囲のお客様を巻き込むようなトラブルをどう収束させるかは、プロフェッショナルとしての腕の見せ所。 今回は、伝説の料理マンガ『ザ・シェフ』第6話「ミシュラン方式②」のワンシーンから、ピンチを大逆転させる「神接客」の極意を紐解きます。 VIP客の目の前で起きた最悪のトラブル 物語の舞台は、覆面調査員（ミシュラン方式の審