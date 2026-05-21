オークスのステップレース 桜花賞組が［７・５・６・57］で過去40年まで見ても、出走馬が馬券に絡まなかったケースはない。 桜花賞１着組は［４・１・０・３］。 一冠目を手中に収めた強豪とあって勝率は高い。 また、桜花賞２着組［１・１・１・４］、３着組［１・１・２・５］も複勝率は高く、桜花賞で３着以内に好走した馬はオークスでも引き続き上位争いになる算段。 桜花賞組を除くと唯一