健康や美容で注目されTVや雑誌でよく見る「体幹」が担う重要な役割とは 動作の起点となり姿勢を維持する筋肉が集中 近年、「体幹」は健康や美容の面でも注目され、テレビや雑誌などで見聞きすることが増えています。実際に体のどの部分を指すのか確認しておきましょう。 体幹という言葉はもともと医学用語で、体は頭部、上肢、体幹、下肢に分けられています。体幹とは胸部、背部、腹部、腰部の４つで構成されている胴体のこ