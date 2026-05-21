神社にある狛犬とキツネの由来と役割とは 狛犬とキツネはどんな役割を果たしているの？ 狛犬とはどんな犬なのでしょう。昭和初期では小学校の国語の教科書に「コマイヌサンア、コマイヌサンウン」と書かれていたそうです。これは狛犬が、口を開けた阿形と口を閉じた吽形で一対＊になっていることを示しています。狛犬とは「高麗犬」の意味です。この場合の「高麗」は朝鮮半島の国のことではなく、外国という意味です。つま