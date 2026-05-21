韓国大ヒットシリーズをユニバース化俳優の水上恒司（27、岡田健史から改名）と、人気男性デュオ・東方神起のユンホ（40）がダブル主演を務める日韓合作映画「TOKYO BURST−犯罪都市‐」が、5月29日から公開される。【写真を見る】本家「マ・ドンソク兄貴」の鉄拳が響き渡る「犯罪都市」シリーズ韓国の人気俳優、マ・ドンソク（55）主演のアクション映画「犯罪都市」シリーズをユニバース化し、日本オリジナルの物語で描いた日