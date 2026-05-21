高市早苗首相は「強い経済」の実現を標榜し支持を集めているが、日本経済の「失われた30年」においても、高い営業利益率を維持して成長を続けてきた企業がある。時価総額国内12位（5月19日時点）、売上高1兆円突破、そして「粗利率8割」の商品設計――。誰もが真似したがるのに、誰も真似できないキーエンスの「稼ぐ力」の源泉に迫る。＊＊＊※本稿は「週刊新潮」2026年3月12日号に掲載された特集の一部を再構成したものです。