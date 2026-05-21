デビュー3年目歌手・タレントの松本典子（58）は今、保育園で子育て支援員として勤務しながら、芸能活動を行っている。デビューから41年が経つが、1980年代後半には、フジテレビ系コント番組「志村けんのだいじょうぶだぁ」にレギュラー出演。清純派から一転、体を張ったコメディエンヌとして活躍した。当時のことを振り返ってもらった。（全3回の第2回）【福嶋剛／ライター】＊＊＊【写真】可愛すぎる…当時から超「美少女」