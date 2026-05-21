豪ドルは雇用統計を受けて軟調、予想外の雇用減、失業率悪化＝東京為替 10時半の豪雇用統計は雇用者数が予想外の減少、横ばい見込みの失業率が悪化と厳しい結果を見せ、対ドル、対円で売りが出た。対ドルでは0.7150台での推移から0.7131まで下落。対円では113.60円台から113.26まで下げている。 AUDUSD 0.7137AUDJPY113.39