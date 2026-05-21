東京時間10:38現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝98.87（+0.61+0.62%） トランプ大統領がイラン紛争の終結に向けた動きについて前向き発言を行ったことでNY市場で大きく下げたNY原油先物は時間外で反発している。