東京時間10:38現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝23993.00（+547.00+2.33%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4567.60（+32.30+0.71%） ※東京金先物は5分程度の遅れ ＮＹ金先物は、紛争終結に向けた前向きな動きでＮＹ市場で上昇。時間外でも続伸。東京金はＮＹ金の動きを支えに大きく買われている