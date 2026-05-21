ドル円もみあい、小枝委員発言は円買いも値動き限定的＝東京為替 ドル円は158円台後半の狭いレンジでもみ合い。朝からのレンジは12銭にとどまっている。小枝日銀審議委員が利上げに前向きな発言を行ったことは円買い材料。先週増委員も利上げに前向き発言をしており、前回4月の会合で利上げに投票した中川、田村、高田3委員と合わせて利上げ前向きはが過半数を超えている。 USDJPY158.89