USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.205.765.886.28 1MO7.145.726.257.02 3MO7.525.826.597.14 6MO8.076.107.127.44 9MO8.286.297.467.56 1YR8.476.597.797.69 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.168.686.21 1MO7.168.436.55 3MO7.568.596.68 6MO8.149.027