FoKus Prestige Encore Black アユートは、Noble Audioの完全ワイヤレスイヤフォンフラッグシップ「FoKus Prestige」に、ブラックカラー「FoKus Prestige Encore Black」を追加する。発売日は5月29日。価格は121,000円。 FoKus Prestige Encore Black カラー以外の特徴は、既存のブルーモデルと同じ。低音域用に8mmダイナミックドライバー×1、中音域用にKnowles BAドライバー×2、