物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は5月2日に亡くなった久能靖さんを取り上げる。 ＊＊＊【写真を見る】事件前は明るい笑顔を…「あさま山荘」“唯一の人質”だった牟田泰子さん自分で取材を行う力1972年、連合赤軍のメンバーが「あさま山荘」に侵入し、管理人を人質に取った。警察との銃撃戦に日本中がテレビにくぎ付けとなる。久能靖さんは日本テ