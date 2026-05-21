◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年5月20日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第3打席は四球で出塁し、3点目のホームを踏んだ。2−0の5回、先頭で四球を選ぶと、1死一、三塁から4番・タッカーの右前適時打で生還。3点目のホームを踏み、投手・大谷を援護した。この打席では2球目のカーブを狙ったものの自打球が直撃。痛み