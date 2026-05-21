レインズインターナショナルが展開する牛角では25日より、亀田製菓の人気商品「ハッピーターン」とコラボレーションした期間限定メニューを販売する。【写真】“魔法の粉”をピートロに!?ヤミツキになる組み合わせの「ハッピートロ」今年、創業30周年を迎える牛角は、幅広い世代に親しまれている「ハッピーターン」とのコラボレーションメニューを企画。“もっとハッピーな焼肉時間を届けたい”という想いから、同店ならではの